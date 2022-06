Beide Richtungen gesperrt : Mehrere Kilometer Stau nach Unfall im Gotthard-Tunnel

Der Gotthard ist gesperrt in beide Richtungen. Es kam am Nachmittag zu einem Unfall. Der Stau beträgt mehrere Kilometer.

Am Gotthard müssen die Autofahrer am Freitagnachmittag Geduld haben. Wegen eines Unfalls mit mehreren Fahrzeugen am Freitagnachmittag ist der Tunnel in beide Richtungen gesperrt.