Afghanistan : Mehrere Länder Europas schliessen ihre Botschaften in Kabul

Mitarbeitende der Botschaften Deutschlands, Norwegens und Dänemarks werden aus dem Land ausgeflogen. Die USA und England senden Soldaten nach Afghanistan.

Soldaten bewachen die norwegische Botschaft in Kabul. Oslo hat beschlossen, diese vorübergehend zu schliessen.

Die Taliban erobern in Afghanistan fortlaufend Provinzhauptstädte und rücken dabei immer näher auf die Hauptstadt Kabul vor.

Als Konsequenz aus dem schnellen Vormarsch der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan hat die deutsche Regierung beschlossen, das Personal der Botschaft in Kabul in den nächsten Tagen auf das «absolute Minimum» zu reduzieren. Die Botschaftsmitarbeitenden würden mit Chartermaschinen ausgeflogen, sagte Bundesaussenminister Heiko Maas . Darin würden auch afghanische Ortskräfte, die früher für die Bundeswehr oder Bundesministerien gearbeitet haben oder heute noch für sie arbeiten, ausgeflogen.