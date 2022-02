Spirale der Gewalt in Mexiko : Mehrere Leichen auf Strasse verteilt

Im Schnitt werden in Mexiko 94 Morde pro Tag registriert. Die jüngsten Opfer wurden in Decken eingewickelt auf einer Strasse abgelegt, andere wurden von einem Geländer gehängt.

In einer der gefährlichsten Gegenden Mexikos sind fast zeitgleich insgesamt 16 Leichen an zwei Orten entdeckt worden. Die Generalstaatsanwaltschaft des zentralmexikanischen Bundesstaates Zacatecas bestätigte auf Twitter den Fund am Samstagmorgen (Ortszeit) von zehn Toten in Fresnillo und sechs weiteren im rund 100 Kilometer entfernten Pánfilo Natera – beides Orte kurz ausserhalb der Hauptstadt des Bundesstaates, Zacatecas. Weitere Angaben machten die Behörden zunächst nicht. Mexikanische Medien berichteten, in Fresnillo seien die zehn Leichen, in Decken eingewickelt, auf einer Strasse gefunden worden. Die übrigen sechs hingen demnach von einem Geländer.