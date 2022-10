Chinesisches Konsulat : Mehrere Männer verprügeln Pro-Hongkong-Demonstrant in England

Am Sonntag haben vor dem chinesischen Konsulat in Manchester Leute demonstriert.

Einem Bericht der BBC zufolge ist ein Demonstrant von Mitarbeitern des chinesischen Konsulats in Manchester auf das Gelände der Vertretung gezerrt und verprügelt worden. Der Vorfall in der englischen Stadt soll sich bereits am Sonntag während einer Pro-Demokratie-Demonstration von Hongkongern ausserhalb des Konsulats abgespielt haben. In einem Video auf der BBC-Webseite ist zunächst zu sehen, wie ein Mann Plakate niederreisst. Kurz darauf entsteht am Tor des Konsulats ein Handgemenge. Mehrere Männer schlagen innerhalb des Geländes auf eine Person ein, bevor ein Polizist das Gelände betritt und den Mann herauszieht.