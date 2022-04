Brooklyn, New York City : Schüsse in U-Bahn-Station – mindestens 13 Verletzte – Flüchtiger mit Gasmaske gesucht

In einer U-Bahn-Station in Brooklyn sind am Dienstagmorgen (Ortszeit) mindestens fünf Menschen angeschossen worden. Zudem wurden mehrere nicht explodierte Sprengkörper gefunden.

1 / 6 Spezialeinsatzkräfte sind am Ort des Geschehens eingetroffen. REUTERS Der Tatort wurde abgesperrt. REUTERS Noch ist unklar, was geschehen ist. REUTERS

An einer U-Bahn-Station im New Yorker Stadtteil Brooklyn ist am Dienstagmorgen um 8.30 Uhr auf mehrere Menschen geschossen worden. Feuerwehrleute seien nach Berichten über Rauchentwicklung zu der Station gefahren und hätten mehrere Menschen angeschossen vorgefunden, sagte ein Sprecher der New Yorker Feuerwehr. Nach Angaben der Feuerwehr wurden mindestens 13 Menschen verletzt.

Auf einem Foto vom Ort des Geschehens waren Menschen zu sehen, die blutverschmierte Fahrgäste versorgten. Die Verletzten lagen auf dem Fussboden der U-Bahn-Station.

Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei teilte mit, sie sei wegen Berichten über Menschen im Einsatz, die von Schüssen oder einer Explosion verletzt worden seien. Ursprünglich waren sie wegen Rauchentwicklung in die Station an der 36. Strasse und Fourth Avenue gerufen worden.

Derzeit wird nach einem etwa 1,65 Meter grossen Mann gefahndet, der eine Gasmaske und eine orange West getragen haben soll. Er floh nach den Schüssen.

Update folgt…