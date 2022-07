USA: Schüsse auf Parade zum 4. Juli in Illinois – mindestens zwei Menschen sterben

Auf der Parade in Highland Park fielen am Montag Schüsse.

Bei einer Parade zum 4. Juli in Highland Park, im US-Bundesstaat Illinois, wurden nach Angaben eines Beamten mehrere Menschen angeschossen. Der Abgeordnete Bob Morgan aus Illinois twitterte am Montag, er sei bei der Parade gewesen und es habe mehrere Verletzte gegeben. In den USA wird am 4. Juli der Unabhängigkeitstag gefeiert. Wie WGN-TV berichtet, sind mindestens zwei Menschen getötet worden.