USA : Mehrere Menschen in Kirche angeschossen – Schütze in Haft

Laut US-Medien soll bei der Schiesserei ein Mensch getötet worden sein, mindestens zwei weitere Opfer seien verletzt worden. Der Schütze eröffnete am Donnerstagabend in einer Kirche in der Nähe von Vestavia Hills im US-Bundesstaat Alabama das Feuer.

In der St. Stephen's Episcopal Church in Vestavia Hills im US-Bundesstaat Alabama kam es zu der Schiesserei. Screenshot Google Maps

Ein Schütze hat in einer Kirche im US-Staat Alabama das Feuer eröffnet. Die Polizei bestätigte, dass mehrere Menschen in der Episkopalkirche Saint Stephens im Birminghamer Vorort Vestavia Hills angeschossen worden seien. Dabei wurden laut der US-Zeitschrift «AL.com» drei Personen mit Verletzungen ins Spital gebracht. «Fox 5» berichtete zudem, dass eine der Personen verstorben sei.

Der Verdächtige sei in Gewahrsam genommen worden. Bei der Polizei ging den Angaben zufolge am Donnerstagabend (Ortszeit) ein Notruf ein, Beamte eilten zum Ort des Geschehens. Der Tathergang war zunächst unklar.