Schütze noch aktiv : Mehrere Menschen in North Carolina durch Schüsse verletzt

Durch Schüsse sind in der US-Stadt Raleigh mehrere Menschen verletzt worden. Der mutmassliche Schütze sei noch aktiv, teilte die Polizei via Twitter mit. Sie wies Bewohner etlicher Viertel an, in ihren Häusern zu bleiben. North Carolinas Gouverneur Roy Cooper twitterte, Beamte seien vor Ort und versuchten, den Schützen zu stoppen und Menschen zu schützen.