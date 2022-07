Kanada : «Mehrere Opfer» – Mann erschiesst gezielt Obdachlose

In der Metropolregion Vancouver in Kanada hat es mehrere Schiessereien gegeben. Die meisten Vorfälle hätten sich am Montag in der Innenstadt von Langley ereignet, teilte die Polizei mit. Es gab auch einen Bericht über Schüsse im benachbarten Langley Township.