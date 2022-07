Kopenhagen : «Lage ist sehr ernst» – Mehrere Opfer nach Schüssen in Einkaufszentrum

Im dänischen Kopenhagen sind ein einem grossen Einkaufszentrum Schüsse gefallen. Die Polizei spricht von mehreren Verletzten. In der Nähe des Einkaufszentrums war für Sonntagabend ein Konzert des britischen Sängers Harry Styles geplant.

In einem Einkaufszentrum in Kopenhagen sind Schüsse gefallen.

Wie die Polizei von Kopenhagen am Sonntagabend auf Twitter mitteilt, ist sie mit einem Grossaufgebot von Beamten in ein Einkaufszentrum eingedrungen, nachdem in diesem Schüsse gefallen waren. Als die ersten Schüsse fielen, verliessen mehr als hundert Menschen rennend das Einkaufszentrum, wie dänische Medien unter Berufung auf Augenzeugen berichteten.

Lage ist laut Bürgermeisterin «sehr ernst»

Die Kopenhagener Oberbürgermeisterin Sophie H. Andersen hat sich entsetzt über die Schüsse im Einkaufszentrum der dänischen Hauptstadt gezeigt. Es sei «furchtbar», twitterte Andersen am Sonntagabend. «Wir wissen noch nicht genau, wie viele Menschen verletzt oder tot sind, aber es ist sehr ernst.» Die Stadt stehe in engem Kontakt mit der Polizei und sei bereit zu helfen.

Das Field’s ist ein grosses Einkaufszentrum im relativ neuen Viertel Ørestad im Süden von Kopenhagen. In der Nähe befindet sich auch die grosse Mehrzweckhalle Royal Arena. Dort war am Sonntag ein ausverkauftes Konzert des britischen Sängers Harry Styles geplant. In sozialen Medien forderten User, das Konzert dürfe angesichts des Vorfalls im Einkaufszentrum nicht stattfinden. Erst am Freitag hatte in Kopenhagen die diesjährige Ausgabe der berühmten Fahrradrundfahrt Tour de France begonnen.