Die Grünliberale Partei und die Grünen fordern in einem gemeinsamen Brief an den Bundesrat noch schärfere Massnahmen im Kampf gegen die Pandemie. Statt Lockerungen seien jetzt «weitergehende Massnahmen» nötig, heisst es im Schreiben an den Bundesrat, das der «SonntagsZeitung» vorliegt. Grünen-Präsident Balthasar Glättli sagt: «Es braucht einen temporären starken Shutdown».