Altstätten SG: Sechs Verletzte bei Frontalkollision – darunter drei Kinder

Am Sonntagnachmittag, kurz nach 13.20 Uhr, kam es auf der Kriessernstrasse in Altstätten SG zu einem Unfall. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei St. Gallen war ein 36-jähriger Autofahrer von Kriessern Richtung Altstätten unterwegs. In seinem Auto fuhren eine 33-jährige Frau und ein zweijähriger Bub mit. Gleichzeitig fuhr eine 48-jährige Frau in entgegengesetzte Richtung. In ihrem Auto befanden sich ein zehnjähriger Bub und eine 13-Jährige.