Bei einem Brand in Wasen in der Gemeinde Sumiswald sind am Samstagmorgen fünf Personen verletzt worden, eine davon schwer. Sie befindet sich in kritischem Zustand. Die Kantonspolizei Bern hatte kurz nach vier Uhr in der Früh die Meldung über das Feuer in einem alten Bauernhof erhalten, wie es auf Anfrage bei der Medienstelle heisst.