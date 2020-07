Kanton Graubünden

Mehrere Personen infiziert – Kantonsärztin warnt vor Face Shields

Im Kanton Graubünden ist es zu Ansteckungen mit dem Corona-Virus gekommen, obwohl Betroffene zum Schutz ein Plastikvisier trugen.

Die Kantonsärztin Marina Jamnicki rät von einer alleinigen Verwendung der Face Shields ab. Sie würden bloss ein falsches Gefühl von Sicherheit vermitteln, schreibt das Gesundheitsamt in einer Mitteilung. Stattdessen soll der Mindestabstand von anderthalb Metern zwingend eingehalten werden. Die Face Shields sind besonders in der Gastroszene im Einsatz.

Das Bündner Gesundheitsamt schreibt weiter, dass sich die Situation hinsichtlich des Corona-Virus in den letzten Tagen verschärft habe. So waren am Sonntagabend 10 Personen in Isolation und 136 in Quarantäne. Sechs Personen sind nachweislich am Virus erkrankt.