Val Segnas GR: Mehrere Personen von Lawine begraben – mindestens ein Toter

Am 4. Februar 2023 oberhalb von Disentis

Darum gehts Am Samstag kam mindestens eine Person bei einem Lawinenunglück im Val Segnas GR ums Leben.

Aktuell gilt in Teilen Graubünden die Warnstufe Rot.

Auch in Österreich wurde am Samstag ein Wintersportler tot unter einer Lawine gefunden.

Im Val Segnas oberhalb von Disentis ist am Samstag eine Lawine niedergegangen. Dabei wurden mehrere Personen verschüttet, wie «RTR» mit Bezug auf die Bündner Kantonspolizei berichtet. Inzwischen hat die Polizei bestätigt, dass mindestens eine Person ums Leben gekommen ist. Wegen des schlechten Wetters musste die Rettungsaktion unterbrochen werden. Aktuell wissen die Rettungskräfte nicht, ob noch mehr Personen in der Lawine sind, so «RTR».



Das Institut für Lawinenforschung (SLF) hatte für den Samstag erneut eine Lawinenwarnung herausgegeben und dabei von «wohl einem der gefährlichsten Tage des Jahres» gesprochen. In Teilen Graubünden gilt aktuell die Warnstufe Rot, beziehungsweise 4.

Das SLF warnt: «Einzelne Wintersportler können sehr leicht Lawinen auslösen. Fernauslösungen und spontane Lawinen sind zu erwarten. Lawinen können in bodennahe Schichten der Schneedecke durchreissen und gross werden.» Die Gefährdung beziehe sich dabei hauptsächlich auf alpines Sportgelände.

Toter unter Lawine in Österreich gefunden

Auch in Österreich ist am Samstag ein Mann tot unter einer Lawine gefunden worden. Nach dem Vermissten im Kleinwalsertal war nach Angaben der Polizei seit Freitagabend gesucht worden. Vor allem in Tirol gingen zahlreiche Meldungen über Lawinenabgänge ein, zumeist wurden jedoch keine Menschen erfasst. Am Arlberg wurde die Suche nach zwei möglicherweise Verschütteten zunächst eingestellt, weil die Lage für die Bergungsmannschaften selbst kritisch war.

Starke Schneefälle und Wind haben die Gefahr ansteigen lassen. Fachleute appellierten an die Wintersportler, grosse Vorsicht walten zu lassen. Unerfahrene sollten die Pisten derzeit nicht verlassen. In höheren Lagen herrschte am Samstag verbreitet Lawinengefahr der Stufe vier auf der fünfteiligen Skala.