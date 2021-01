Ziefen BL : Mehrere Personen wegen Scheunenbrand evakuiert

Bei einem Brand in Ziefen im Kanton Basel-Landschaft wurde eine Scheune komplett zerstört. Das angrenzende Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar. Es entstand grosser Sachschaden.

Grosser Sachschaden: Scheune in Ziefeb BL brennt lichterloh. (16. Januar 2021)

In der Nacht auf Sonntag hat es in Ziefen BL gebrannt. Die Feuerwehr wurde um 22.30 Uhr wegen einem Feuer in einer Scheune aufgeboten. Laut einer Meldung der Polizei Basel-Landschaft griff das Feuer beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits von der Scheue auf die angrenzende Liegenschaft über. Die angerückten Feuerwehren brachten das Feuer schnell unter Kontrolle und konnten den Brand löschen.