Kanton St. Gallen : Mehrere Schafe gerissen – Abschuss eines Wolfes bewilligt

Auf einer Alp der Gemeinde Flums SG wurden in diesem Sommer zehn Schafe in einer geschützten Herde von zwei Wölfen gerissen. Das hat nun Folgen: Der Kanton St. Gallen bewilligt den Abschuss eines Wolfes.

Auf zwei Schafalpen im Gemeindegebiet von Flums wurden im laufenden Alpsommer 15 Schafe durch Wolfsangriffe getötet oder mussten schwer verletzt getötet werden. Auf einer der beiden Alpen, die durch Herdenschutzhunde geschützt ist, rissen die Wölfe zehn Schafe. Damit sind gemäss eidgenössischer Jagdgesetzgebung die Kriterien für einen Wolfsabschuss erfüllt, wie das Amt für Natur, Jagd und Fischerei am Montag mitteilte. Die Schäden wurden mutmasslich durch zwei Wölfe verursacht, die bereits in den Vorjahren in diesem Gebiet genetisch nachgewiesen wurden, heisst es weiter. Es handle sich dabei um ein weibliches und ein männliches Tier, so das Amt.