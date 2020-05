Schüsse auf Laden in Interlaken BE

«Das ist schon sehr beängstigend»

In Interlaken kam es am Samstag zu einem Polizeieinsatz. Wie ein Leser berichtet, wurden Schüsse auf einen Laden abgegeben.

In Interlaken im Kanton Bern wurden am Samstag mehrere Schüsse auf ein Möbelgeschäft abgegeben. Wie ein Mitarbeiter des Ladens erzählt, habe ihn am Samstag plötzlich sein Chef angerufen: «Weil ich näher beim Geschäft bin, bat er mich, der Polizei den Laden zu öffnen. Ich bin sofort hin.» Vor Ort habe er dann die kaputte Scheibe und die Einschusslöcher gesehen. Dazu meint er: «Das ist schon sehr beängstigend. Bis kurz vor halb vier waren noch Mitarbeiter und Kunden drin.» Er fügt an: «Das hätte viel schlimmer ausgehen können.»