Riehen: Mehrere Schüsse aus Auto abgegeben, Mann verletzt

Am Donnerstag kurz nach zehn Uhr wurde ein 57-jähriger Mann in Riehen an der Verzweigung Inzlingerstrasse/Hohlweg durch Unbekannte nach einer Schussabgabe verletzt. Dies teilte die Basler Staatsanwaltschaft am Donnerstagmittag mit.



Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass der 57-Jährige im Hohlweg bei seinem parkierten Personenwagen stand, als aus einem vorbeifahrenden älteren Auto mit französischen Kontrollschildern und drei Insassen, welche Hygienemasken trugen, mit einer Schusswaffe geschossen wurde. Der Mann wurde dabei mehrmals getroffen. Er musste durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt in die Notfallstation eingewiesen werden.



Anschliessend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Trotz einer grösseren Fahndung konnte die Täterschaft bis anhin nicht festgenommen werden.



Der genaue Tathergang und der Grund des Angriffs sind noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.