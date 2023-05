Verkehrsunfälle: Dutzende Schwerverletze bei Töffunfällen

1 / 12 Allein im Kanton Appenzell Ausserrhoden kam es am Samstag zu drei Verkehrsunfällen. Kapo AR Auch im Appenzell Innerrhoden verunfallte ein 28-jähriger Töfffahrer bei einer Frontalkollision. Kapo AI In St. Peterszell prallte ein Töfffahrer gegen ein Postauto. Kapo SG

Darum gehts Am Pfingstwochenende kam es zu zahlreichen Verkehrsunfällen.

Dabei wurden Dutzende Töfffahrerinnen und Töfffahrer verletzt.

Mehrere Verletzte mussten mit Rega oder Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Am Pfingstwochenende lockte das Sommerwetter viele Töfffahrerinnen und Töfffahrer auf die Strassen. In der Zeit zwischen Freitag und Sonntag kam es in mehreren Kantonen der Ostschweiz zu zahlreichen Verkehrsunfällen. Am Samstag ist es in Reute AR zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto gekommen. Ein 63-Jähriger geriet auf der Strecke von Reute AR in Richtung Oberegg AI auf die Gegenspur, wobei es zu einer Frontalkollision mit einem Auto kam. Der Motorradfahrer wurde lebensbedrohlich verletzt. Nach erfolgreicher Reanimation auf der Unfallstelle wurde er mit der Rega ins Spital geflogen. Die Lenkerin und ihr Beifahrer blieben unverletzt, erlitten jedoch einen Schock.

Drei Töffunfälle in Appenzell Ausserrhoden

Wenige Stunden später ist es in Niederteufen AR zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Ein 62-Jähriger fuhr mit seinem Auto von Stein in Richtung St. Gallen. Die 67-jährige Motorradfahrerin fuhr hinter dem Auto. Bei einer Verzweigung beabsichtigte der Autofahrer nach links abzubiegen. Gleichzeitig wollte die Töfffahrerin das Auto überholen, dabei kam es zur Kollision. Die Töfffahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde ins Spital gebracht.

Noch am selben Tag kam es in Urnäsch AR zu einer Kollision zwischen zwei Motorrädern. Ein 32-Jähriger stürzte am Nachmittag mit seinem Motorrad. Dabei zog er sich leichte Prellungen zu. Das Motorrad rutschte ohne den Fahrer über die Gegenspur und prallte gegen ein entgegenkommendes Motorrad. Die Motorradfahrerin stürzte ebenfalls. Sie wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht.

Ebenfalls am Samstag ist in Maienfeld GR ein 54-jähriger Motorradfahrer gegen 14.50 Uhr auf der Hauptstrasse innerorts in Richtung Landquart gefahren. Auf Höhe der Garage Kunz sprang ihm eine Katze vor seinen Töff. Der Lenker kam zu Fall und verletzte sich dabei. Er wurde mit der Ambulanz der Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden gebracht. Die Katze verstarb vor Ort.

Rega mehrfach im Einsatz

Auch die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden meldete am Samstag einen Unfall. Gegen acht Uhr fuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer von Eggerstanden AI in Richtung Rheintal. Aus noch ungeklärten Gründen kam es dabei zu einer Frontalkollision mit einem Fahrzeug, welches in Gegenrichtung fuhr. Der Motorradfahrer zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu und wurde mit der Rega ins Spital geflogen.

Auch in St. Peterszell SG kam es am gleichen Tag zu einem schweren Töffunfall. Am Nachmittag ist ein 31-Jähriger mit seinem Motorrad frontal mit einem Postauto kollidiert. Der Unfallhergang ist zurzeit unbekannt. Der Mann wurde mit unbestimmten Verletzungen von der Rega ins Spital geflogen.

Weitere Schwerverletzte

Am Samstagabend ist es in Alvaneu GR zu einem weiteren Verkehrsunfall gekommen. Ein 31-Jähriger kam in einer Linkskurve zu Fall und prallte gegen die rechtsseitige Leitplanke. Dabei verletzte er sich schwer. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der Mann mit der Rega ins Spital geflogen. Der genaue Unfallhergang wird abgeklärt.

Auch ein 30-Jähriger musste am Sonntag nach einer Kollision mit einem Auto in Frauenfeld TG von der Rega ins Spital gebracht werden. Der Töfffahrer war auf der St. Gallerstrasse von Matzingen in Richtung Frauenfeld unterwegs, wobei es zur Kollision mit einem Auto kam. Der Mann wurde schwer verletzt und von der Rega ins Spital geflogen. Der 39-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeuginnen und Zeugen.

Auffahrunfälle in St. Gallen

Bereits vor dem Wochenende ereigneten sich zahlreiche Verkehrsunfälle. Am Freitag kam es allein in der Stadt St. Gallen zu drei Unfällen, wobei ein weiterer Töfffahrer verwickelt war. Ein 22-jähriger Autofahrer bremste wegen einer Fussgängerin. Ein Motorradfahrer, der hinter dem Auto fuhr, bemerkte dies zu spät. In der Folge kam es zur Auffahrkollision. Der 68-jährige Töfffahrer stürzte und verletzte sich mittelschwer. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Ausserdem ist in Rapperswil Jona SG ein 61-jähriger Töfffahrer bei einem Auffahrunfall unbestimmt verletzt worden. Ein 85-Jähriger fuhr mit seinem Auto im stockenden Kolonnenverkehr. Aus bislang unbekannten Gründen prallte sein Auto gegen das Motorrad des 61-jährigen Mannes, welches sich vor dem Auto befand. Der Töff wurde gegen einen davor fahrenden Anhänger gestossen und dazwischen eingeklemmt. Der Töfffahrer wurde unbestimmt verletzt und musste ins Spital gefahren werden.

So können Töffunfälle verhindert werden Auch für Geübte gilt: Bevor es an den warmen Tagen wieder auf die Strasse und über die Pässe geht, sollte der Zustand von Motorrad und Ausrüstung kontrolliert werden – Pneus, Bremsen, Kette, Lichtanlage und das Cockpit gilt es zu überprüfen. Nach dem Winter müssen Töfffahrerinnen und Töfffahrer erst wieder ein Gefühl für ihr Fahrzeug bekommen. Im Vorteil ist, wer mit kurzen Ausfahrten in die neue Saison startet und die folgenden Tipps beherzigt: Vorausschauend und defensiv fahren

Immer damit rechnen, übersehen zu werden

Kurven nicht schneiden

Regelmässig richtiges Bremsen üben

Schutzausrüstung auch auf kurzen Strecken tragen

Motorrad mit ABS (Antiblockiersystem) fahren Quelle: Beratungsstelle für Unfallverhütung

