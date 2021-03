Das will ein Projekt des Stadtzürcher Tiefbaudepartements von AL-Stadtrat Richard Wolff.

Während den Sommerferien sollen mehrere Quartierstrassen in der Stadt Zürich für den Autoverkehr gesperrt und zu Freiräumen für die Anwohner umgenutzt werden. D a s will ein Projekt des Stadtzürcher Tiefbaudepartements. Zwischen dem 19. Juli und dem 20. August sollen fünf Strassen in den Kreisen 1, 3, 4 und 5 autofrei und «bespielbar» werden.