Von Belarus nach Polen : Mehrere Tausend Flüchtende müssen bei Minusgraden ausharren

An der EU-Aussengrenze zu Belarus sind Tausende Migranten gestrandet, die der autoritäre Machthaber Alexander Lukaschenko eingeflogen haben soll.

via REUTERS

via REUTERS

In den vergangenen Tagen versuchten Flüchtende den Grenzzaun nach Polen niederzureissen.

via REUTERS

Die Lage an der Grenze zwischen Belarus und Polen spitzt sich zu.

An der EU-Aussengrenze zwischen Polen und Belarus spitzt sich die Situation mit Tausenden gestrandeten Migranten weiter zu. Polnischen Behördenangaben vom Dienstagmittag zufolge bewegt sich eine «grosse Gruppe» von Sicherheitskräften des autoritär geführten Nachbarlandes in Richtung eines Lagerplatzes von Migranten im belarussischen Grenzgebiet.

Das Aussenministerium in Minsk wiederum warnte Polen vor «Provokationen». Die belarussische Staatsagentur Belta meldete zudem angebliche Schüsse auf polnischer Seite. Wie schon am Vortag gab es dazu aus Polen aber zunächst keine offiziellen Angaben.

Am Montag waren polnischen Angaben zufolge Tausende Menschen – viele aus Krisengebieten wie Afghanistan und dem Irak – von belarussischer Seite aus in Richtung polnischer Grenze gelaufen. Grössere Gruppen versuchten, die Zaunanlage zu durchbrechen. Laut polnischen Behörden hielten sich 3000 bis 4000 Migranten im Grenzgebiet auf. Bei Minusgraden verbrachten viele die Nacht in Zelten im Wald.