Thurgau: Polizei verhaftet drei mutmassliche Räuber

Zusammenhang mit Überfällen auf Volg-Filialen

Umfangreiche und intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Thurgau in Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden der Kantone St. Gallen und Zürich führten auf die Spur von drei Männern im Alter von 19 Jahren. Dies teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Unter anderem besteht der dringende Verdacht einer Beteiligung an den Raubüberfällen vom 15. April in Arbon sowie am 22. April in Neukirch TG und in Pfyn TG.