Mehrere tausend Franken Schaden nach Kollision

Heiden, 31.05.2020: Ein 72-jähriger Autolenker fuhr in Heiden von der Seeallee an die Verzeigung der Gruberstrasse und beabsichtigte nach links abzubiegen. Beim Abbiegen in die Hauptstrasse kam es zur Kollision mit dem Auto einer 32-jährigen Frau, welche vom Zentrum in Richtung Grub fuhr. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Franken.

Kapo AR