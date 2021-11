Gegen Corona-Massnahmen – Mehrere Tausend Menschen demonstrieren in Zürich

Am Samstag zogen mehrere Tausend Massnahmen-Gegnerinnen und -Gegner durch Zürich.

Im Vorhinein kündete der Verein «Mass-Voll» die Kundgebung in Zürich als «finale Megademo an»; die letzte Demonstration vor der Abstimmung über das Covid-Gesetz am nächsten Sonntag. Um die 8000 Massnahmen-Gegnerinnen und -Gegner marschierten am Samstagnachmittag vom Turbinenplatz durch das Zürcher Industriequartier, schreibt der «Tages-Anzeiger». Die Kundgebung war bewilligt, Polizistinnen und Polizisten der Stadtpolizei Zürich begleiteten den Demonstrationszug.