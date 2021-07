Schweden : Mehrere Tote bei Absturz von Kleinflugzeug

Nach dem Start eines Kleinflugzeugs nordwestlich von Stockholm ereignete sich ein Unglück. Es waren neun Menschen an Bord.

via REUTERS/TT News Agency/Jeppe Gustafsson

Acht Fallschirmspringer und der Pilot an Bord: Wrack des abgestürzten Kleinflugzeugs in Schweden. (8. Juli 2021)

Ein von Fallschirmspringern genutztes Kleinflugzeug mit neun Menschen an Bord ist in Schweden abgestürzt. Es habe «mehrere Tote» gegeben, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend mit. Ein Insasse sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.