Ecuador : Mehrere Tote bei Einsturz von illegaler Mine

In einem illegalen Tagebau im Nordwesten von Ecuador sind rund 40 Kubikmeter Erde abgerutscht. Es werden noch weitere Personen vermisst.

Beim Einsturz einer Mine in Ecuador sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen galten noch als vermisst, wie der Zivilschutz des südamerikanischen Landes am Mittwoch mitteilte. Drei Menschen seien lebend aus den Trümmern geborgen worden. Die Suche nach weiteren Verschütteten dauerte noch an. Zuvor war in Medien von rund 60 Verschütteten die Rede gewesen.