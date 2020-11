Hunderte Retter im Einsatz : Mehrere Tote bei Unwetter auf Sardinien

Bei schweren Unwettern und Überschwemmungen kamen mehrere Menschen auf Sardinien ums Leben. Es ist das zweite Wochenende in Folge mit schweren Stürmen.

Heftige Unwetter mit Überschwemmungen auf der italienischen Insel Sardinien haben am Wochenende schwere Schäden angerichtet und Menschenleben gefordert. In der Kommune Bitti im Nordosten der Insel starben nach Angaben des Innenministeriums drei Menschen in den Fluten. Ein 90-Jähriger sei tot aus einem mit Schlamm bedeckten Haus geborgen worden, hatte die Feuerwehr am Samstag mitgeteilt.