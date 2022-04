Budapest : Mehrere Tote bei Zugunglück in Südungarn

Am Dienstag ereignete sich kurz vor sieben Uhr ein Bahnunfall in Ungarn. Mehrere Personen kamen ums Leben. Ein Lieferwagen fuhr nach Angaben der Polizei auf die Gleise.

Ein Bahnunglück hat in Ungarn mehrere Menschen das Leben gekostet. Ein Zug sei am Morgen im Süden des Landes mit einem Fahrzeug zusammengestossen und entgleist, teilte die Polizei am Dienstag mit. Mehrere Menschen seien verletzt worden.