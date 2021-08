Dichter Nebel : Mehrere Touristen sterben bei Helikopterabsturz in Russland

Auf der Halbinsel Kamtschatka in Russland ist ein Helikopter abgestürzt. Bis zu acht Menschen könnten beim Unglück ums Leben gekommen sein.

Ein mit Touristen besetzter Helikopter ist am Donnerstag auf der Halbinsel Kamtschatka im Fernen Osten Russlands verunglückt. Die Maschine mit 16 Menschen an Bord stürzte in einen See im Kronozki-Naturreservat, wie die Regionalregierung mitteilte. Acht Insassen überlebten demnach den Absturz. Das Schicksal der anderen Passagiere war zunächst unklar.