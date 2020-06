vor 16min

«Alarmierender Anstieg» neuer Fälle

Mehrere US-Staaten kehren zum Lockdown zurück

Strände, Bars und Kinos bleiben für das kommende lange Wochenende zu: Angesichts einer rasanten Zunahme der Neuinfektionen machen mehrere Staaten in den USA eine Lockerung seiner Corona-Auflagen wieder rückgängig.

von Karin Leuthold

1 / 5 Angesichts eines raschen Anstiegs von Corona-Neuinfektionen in Südkalifornien werden im Bezirk Los Angeles die Strände am Wochenende vom 4. und 5. Juli 2020 geschlossen. KEYSTONE Bei Tausenden Neuinfektionen pro Tag sei das «Risiko» von Menschenmengen an den Stränden nicht vertretbar, erklärte die für den Bezirk verantwortliche Janice Hahn über Twitter. KEYSTONE Auch in Teilen Floridas sollten die Strände geschlossen bleiben. KEYSTONE

Darum gehts Mehrere US-Bundesstaten führen Corona-Beschränkungen wieder ein

Für Sonntag meldeten die Behörden in den USA fast 40’000 Neuinfektionen, wie Daten der Universität Johns Hopkins zeigten.

In den USA gibt es insgesamt bislang fast 2,6 Millionen bestätigte Infektionen und 126’000 Todesfälle.

Angesichts steigender Infektionszahlen setzen mehrere US-Bundesstaaten und -Unternehmen geplante Lockerungsmassnahmen aus. Ein Überblick:

Kalifornien:

Der Landkreis Los Angeles meldet einen «alarmierenden Anstieg neuer Fälle, positiver Testergebnisse und Einlieferungen ins Spital», teilte die für öffentliche Gesundheit zuständige Direktorin Barbara Ferrer mit.

Im Bezirk Los Angeles bleiben daher die Strände am kommenden Wochenende geschlossen. Auch Fahrradwege, Parkplätze und Piers sind von Freitag bis Montag nicht zugänglich, teilte der Bezirk am Montagabend mit. Ebenso wurde das traditionelle Feuerwerk zum Nationalfeiertag (4. Juli) abgesagt.

Bei Tausenden Neuinfektionen pro Tag sei das «Risiko» von Menschenmengen an den Stränden nicht vertretbar, erklärte die für den Bezirk verantwortliche Janice Hahn über Twitter.

Arizona:

Bars, Fitnesszentren und Kinos in Arizona müssen wieder schliessen: Angesichts einer rasanten Zunahme der Neuinfektionen hat der südwestliche US-Bundesstaat eine Lockerung seiner Corona-Auflagen wieder rückgängig gemacht. Gouverneur Douglas Doucey erklärte am Montag, auch Veranstaltungen mit über 50 Teilnehmern seien nun wieder verboten – und das nur eine Woche nach einem grossen Auftritt von US-Präsident Donald Trump in Arizona. Douceys Anordnung gilt zunächst bis Ende Juli.

In dem Bundesstaat mit gut sieben Millionen Einwohnern gibt es bislang rund 75’000 bestätigte Coronavirus-Infektionen. Zuletzt war die Zahl der Neuinfektionen schnell angestiegen.

New Jersey:

Der Bundesstaat New Jersey verschob angesichts der Zunahme von Neuinfektionen im Süden des Landes die für Donnerstag geplante Erlaubnis für Restaurants, Gäste wieder in geschlossenen Räumen bewirten zu dürfen.

Texas:

In Texas wurde zuletzt eine Schliessung von Bars angeordnet.

Nevada:

Der Bundesstaat Nevada verschob die nächste Stufe seiner Lockerungen am Montag bis Ende Juli. Gouverneur Steve Sisolak appellierte an die Bürger, in der Öffentlichkeit weiter eine Maske zu tragen und sich an den empfohlenen Sicherheitsabstand zu halten.

Florida:

Zwei Landkreise in Florida kündigten an, ihre Strände doch über das kommende Wochenende – und damit zum Nationalfeiertag am 4. Juli – geschlossen zu lassen. Der grösste US-Kinobetreiber AMC lässt seine Spielhäuser bis zum 30. Juli zu statt wie bislang geplant bis zum 15. Juli.

Stadt New York:

Das Grossfeuerwerk zum US-Unabhängigkeitstag am 4. Juli wird in der Metropole New York in diesem Jahr auf mehrere Tage verteilt. Von Montag an werde es jeden Abend in einem der fünf New Yorker Stadtteile ein rund fünfminütiges Feuerwerk geben, erklärte der Organisator, das Kaufhaus Macy's.