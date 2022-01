Muttenz BL – Mehrere Verletzte bei Massenschlägerei

An der Tramstrasse in Muttenz prügelten am frühen Sonntagmorgen etwa zehn Männer aufeinander ein. Vier Beteiligte flüchteten anschliessend in einem Auto Richtung Muttenz Dorf.

Am Sonntagmorgen kurz nach 4 Uhr wurde der Baselbieter Polizei durch eine Drittperson gemeldet, dass an der Tramstrasse in Muttenz mehrere Personen aufeinander eingeschlagen hätten. Anschliessend seien einige der beteiligten Personen in einem dunklen Personenwagen in Richtung Muttenz Dorf geflüchtet.