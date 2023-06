Fiorentina – West Ham: Mehrere Verletzte bei Strassenkämpfen vor dem Conference-League-Final

Bevor der Final startet kam es in Prag zu Ausschreitungen. So haben Fans der AC Fiorentina Anhängerinnen und Anhänger von West Ham United in Prag attackiert. Entsprechende Aufnahmen veröffentlichte der tschechische Fotoreporter Jakub Plihal vom Online-Medium Aktualne.cz auf Twitter. Mehrere seien verletzt worden – darunter auch ein Polizist. Die lokale Polizei teilt mit, dass 16 Personen verhaftet worden seien.