Ibach SZ – Weihnachtsdeko stürzt auf Passanten – sechs Personen verletzt

Im Mythen Center in Ibach SZ soll am Samstag kurz vor 14 Uhr von der Decke gestürzt sein. Dabei sollen laut bote.ch mehrere Personen verletzt worden sein. Das Mythen Center wurde um 15 Uhr geschlossen.

Ein News-Scout berichtete, dass am Samstagnachmittag in der Eingangshalle des Mythen Centers offenbar ein Teil einer Weihnachtsdekoration auf Passanten eingestürzt sei. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Die Sanität habe mehrere Menschen aus dem Innenbereich des Centers abtransportiert.

Die Einkaufenden seien per Durchsage gebeten worden, wegen eines technischen Defekts schnellstmöglich das Gebäude zu verlassen. Nebst der Sanität seien auch die Feuerwehr, die Polizei sowie auch ein Rettungshelikopter nun vor Ort.

Die Kantonspolizei sagt auf Anfrage von 20 Minuten, dass durch die heruntergestürzte Konstruktion sechs Personen verletzt wurden. Sie mussten von Rettungskräften in die umliegenden Spitäler gebracht werden. Eine Person wurde per Helikopter in ein Spital geflogen. Die Polizei hat aus Sicherheitsgründen das Center geschlossen. Derzeit sind Einsatzkräfte der Polizei bei der Bestandesaufnahme und klären ab, wie es zu diesem Unglück kommen konnte.