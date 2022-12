Paris: Mehrere Verletzte durch Schüsse

Frankreich : Zwei Tote durch Schüsse in Paris – Mann festgenommen

Die Schüsse wurden in einer kleinen Strasse im zehnten Arrondissement in der Nähe eines Kurdenzentrums abgefeuert.

In Paris ist es am Freitag zu einer Schiesserei gekommen.

Ein Mann hat im Zentrum von Paris zwei Menschen erschossen und vier weitere verletzt. Zwei von ihnen schwebten in Lebensgefahr, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der mutmassliche Täter, ein Mann um die 60, sei mit seiner Waffe festgenommen worden, es bestehe keine Gefahr mehr. Die Schüsse wurden in einer kleinen Strasse im zehnten Arrondissement in der Nähe eines Kurdenzentrums abgefeuert.