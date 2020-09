Grossaufgebot der Rettungskräfte : Mehrere Verletzte nach Frontalkollision in Näfels GL

Bei einem Unfall in Näfels sind am Samstag drei Personen verletzt worden. Die Rettungskräfte rückten mit einem Grossaufgebot aus.

Der Unfall ereignete sich auf der Kantonsstrasse in Näfels.

Am Samstag ist es auf der Kantonsstrasse in Näfels GL zu einer heftigen Frontalkollision gekommen. Ein 78-jähriger Mann fuhr in Richtung Oberurnen. Im Bereiche des Sportzentrums SGU geriet der Lenker aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte er einen Personenwagen, bevor er mit dem nachfolgenden Fahrzeug frontal kollidierte.