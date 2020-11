Philippinen : Mehrere Verletzte und Tote nach Aufstand in Gefängnis

Bei einem Aufstand in einem Gefängnis auf den Philippinen sind am Montag drei Insassen getötet und 64 weitere verletzt worden. Was die Gewalt in dem Hochsicherheitsgefängnis New Bilibid Prison in der Stadt Muntinlupa nahe Manila ausgelöst hat, war Behördenangaben zufolge zunächst unklar.