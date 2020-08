Flammeninferno Mehrere Waldbrände in Kalifornien – Mann angeklagt

In Kalifornien brennt der Wald: Über zwei Dutzend Waldbrände lodern, erst 20 Prozent davon sind unter Kontrolle. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft einen obdachlosen Mann wegen Brandstiftung angeklagt.

Mehr als zwei Dutzend Waldbrände lodern derzeit im US-Bundesstaat Kalifornien, in einem Fall gibt es nun eine Anklage wegen Brandstiftung. Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles wirft einem 36 Jahre alten Mann vor, ein Feuer nahe der Ortschaft Azusa, rund 50 Kilometer östlich von Los Angeles, gelegt zu haben. Nach Mitteilung der Behörden am Dienstag lebte der Obdachlose in einem Zelt am Stadtrand.