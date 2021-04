Hackerangriff auf Stadt und Kanton St. Gallen - Webseite down

Verschiedene Websites des Kantons St. Gallen waren in den letzten Wochen teils nicht verfügbar. Wie nun die Stadt St. Gallen und der Kanton in einer Medienmitteilung schreiben, ist die Hostingfirma von einem Cyberangriff betroffen, deswegen seien am Donnerstag Websites präventiv offline genommen worden. Betroffen sind etwa www.stadt.sg.ch, www.vbsg.ch sowie www.sgsw.ch und www.sg.ch.