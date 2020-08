Wir entschuldigen uns

Mehrfache Pushs wegen technischer Probleme

Mehrere User haben am Dienstag Pushs über die App von 20 Minuten wiederholt erhalten. Das war keine Absicht.

Aufgrund technischer Probleme haben mehrere User am Dienstagabend einen Push von 20 Minuten mehr als einmal erhalten. Der Fehler trat auf verschiedenen Devices auf. Wir entschuldigen uns in aller Form für die Unannehmlichkeit. Unsere IT ist mit Hochdruck daran, den Bug zu finden und zu beheben.