In der Nacht von Sonntag auf Montag brach in einem Mehrfamilienhaus in Pfeffikon LU zum zweiten Mal ein Brand aus.

Am Montag, kurz nach Mitternacht, brach ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Pfeffikon in der Gemeinde Rickenbach aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte das Feuer bereits auf den Dachstock des unbewohnten Hauses übergegriffen, teilt die Luzerner Polizei am Montag mit. Die Bewohner des angebauten Nachbarhauses konnten sich selbständig in Sicherheit bringen. Dabei wurde niemand verletzt, heisst es in der Mitteilung weiter.