Zweisimmen BE – Mehrfamilienhaus gerät in Brand – Polizei geht von Brandstiftung aus

Ein Haus an der Mosenriedgasse in Zweisimmen geriet in Brand.

Am Mittwoch, kurz vor 13.30 Uhr, geriet in Zweisimmen BE der Dachstock eines Mehrfamilienhauses an der Mosenriedgasse in Brand. Wie die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung schreibt, konnten die ausgerückten Feuerwehren den Brand rasch löschen. Eine Patrouille der Kapo hatte den Brand gesehen, sofort Verstärkung angefordert und überprüft, ob sich Personen im Haus befanden, was nicht der Fall war.