Affoltern am Albis ZH : Mehrfamilienhaus in Flammen – starke Rauchentwicklung in Affoltern am Albis

An der Seewadelstrasse in Affoltern am Albis kam es am Freitagnachmittag zu einem Brand. Ein «News-Scout» berichtet von einem grossen Feuerwehr- und Sanitätsaufgebot.