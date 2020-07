Aktualisiert vor 31min

100 Feuerwehrleute im Einsatz

Mehrfamilienhaus in Wattwil steht in Flammen

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Wattwil SG ist in der Nacht auf Montag ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen.

1 / 2 Aus den oberen beiden Stockwerken schossen beim Eintreffen der Feuerwehr Stichflammen: In Wattwil SG steht ein Mehrfamilienhaus in Brand. Kantonspolizei St. Gallen Nach aktuellem Kenntnisstand dürften keine Personen zu Schaden gekommen sein. Kantonspolizei St. Gallen

In der Nacht auf Montag ist in Wattwil SG an der Bleikenstrasse ein Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Nach aktuellem Kenntnisstand dürften keine Personen zu Schaden gekommen sein, teilte die Kantonspolizei St. Gallen in einem Communiqué am frühen Montagmorgen mit.

Aus den oberen beiden Stockwerken schossen beim Eintreffen der Feuerwehr Stichflammen, hiess es. Die örtliche Feuerwehr steht mit rund 100 Personen und mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Die Löscharbeiten seien noch im Gange. Am Haus sei allerdings bereits hoher Sachschaden entstanden.

Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten das Gebäude laut den Angaben rechtzeitig verlassen. Der Grund für den Brandausbruch sei noch unklar und werde nach den Löscharbeiten des Gebäudes durch die Spezialisten des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St. Gallen abgeklärt. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar.