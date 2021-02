In Rorschach SG brennt ein Haus an der Löwenstrasse. Ein 27-jähriger Leser filmte den Brand, als er zufällig daran vorbeilief. Bisher ist nicht bekannt, ob es Verletzte gibt.

In Rorschach SG ist am Donnerstagmorgen ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Die Löscharbeiten sind noch nicht abgeschlossen (Stand 11.02.2021, 10.00 Uhr). «Die sechs Bewohner konnten sich selbstständig aus dem Gebäude retten oder wurden durch die Feuerwehr evakuiert», sagt Pascal Häderli, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen. «Verletzt wurde niemand.» Der Sachschaden konnte noch nicht geklärt werden. «Es sind 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Rorschach, des Rettungsdienstes und der Kantonspolizei St. Gallen im Einsatz», sagt Häderli.

Das Haus dürfte laut Kantonspolizei nicht mehr bewohnbar sein. Für die Bewohner werden nun Notunterkünfte organisiert. Weshalb es zum Brand gekommen ist, wird durch Spezialisten des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St. Gallen untersucht.

Im Gebäude hat es im Dezember 2019 schon einmal gebrannt.

Im selben Gebäude brannte es schon einmal

«Ich bin gerade per Zufall daran vorbeigelaufen», sagt ein 27-jähriger News-Scout aus Rorschach SG. Als er gerade in der Nähe vom Bahnhof Rorschach Stadt war, fiel ihm ein brennendes Gebäude auf. «Polizei, Ambulanz und die Feuerwehr waren alle schon vor Ort», sagt er. Das Gebäude an der Löwenstrasse 8 komme ihm jedoch bekannt vor. «Ich glaube, dass es hier vor etwa einem Jahr schon einmal gebrannt hat», meint der 27-Jährige.