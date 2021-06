Kriens LU - Mehrfamilienhaus wegen Balkonbrand evakuiert

Auf einem Balkon eines Wohnhauses in Kriens ist am Montag Feuer ausgebrochen.

Gegen 21 Uhr am Montagabend brach auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Luzernerstrasse in Kriens LU ein Feuer aus. «Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden aus dem Gebäude evakuiert», teilte die Luzerner Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Verletzt wurde niemand. Ein zweijähriges Kind wurde vom Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gebracht, heisst es weiter.