Wittenbach SG : Mehrfamilienhaus wegen Feuer evakuiert

In der Nacht hat es in Wittenbach SG in einer Wohnung gebrannt. Die Bewohnerinnen und Bewohner mussten den Block verlassen.

In Wittenbach SG hat es vergangene Nacht gebrannt. (28. Juni 2021) 20min/News-Scout

An der Obstgartenstrasse in Wittenbach SG ist in der Nacht um ca. 4 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr und die Polizei seien schnell vor Ort gewesen, wie ein News-Scout berichtet. Er hat beobachtet, wie das Mehrfamilienhaus evakuiert wurde. Der Brand sei schnell unter Kontrolle gewesen.

Im Wohnblock hat es rund 20 Wohnungen. Gemäss News-Scout soll es keine Verletzten gegeben haben.

1 / 2 (28. Juni 2021) 20min/News-Scout 20min/News-Scout