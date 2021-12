Horw LU : Mehrfamilienhaus wegen Feuer evakuiert

In Horw LU hat in einem Wohnhaus eine Wohnung gebrannt. Es konnten alle Bewohner in Sicherheit gebracht werden.

1 / 4 Nachdem der Brand in Horw gelöscht war, betraten die Polizei und die Feuerwehr die Wohnung. (12. Dezember 2021) 20min/News-Scout Der Brand brach in einer Wohnung an der Kantonsstrasse in Horw LU aus. 20min/News-Scout Die Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden evakuiert. 20min/News-Scout

In der Nacht auf Sonntag brannte es an der Kantonsstrasse in Horw LU. Das Feuer war in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, wie die Kantonspolizei Luzern auf Anfrage bestätigte.

Ein News-Scout berichtete von starker Rauchentwicklung. Er sah, wie die Bewohner des Mehrfamilienhauses evakuiert wurden. Mittlerweile sei der Brand gelöscht worden, was auch die Polizei bestätigte. Es habe keine Verletzten gegeben.

