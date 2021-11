20-Minuten-Impfumfrage – Mehrheit befürwortet Lockdown für Ungeimpfte

Das Vertrauen der Schweizerinnen und Schweizer in die Impfung ist gross . Eine 20 - Minuten-Umfrage zum Thema zeigt, dass 75 Prozent der Befragten geimpft sind, davon 73 Prozent vollständig und drei Prozent einmal . D abei gibt es Unterschiede in den Altersklassen: Bei den 16- bis 24-Jährigen lassen sich 65 Prozent der Befragten impfen, bei den über 65-Jährigen sind es 89 Prozent.

Noch signifikanter unterscheidet sich die Impfnachfrage, wenn man die Parteizugehörigkeit anschaut. So ha ben sich beispielsweise 88 Prozent der GLP-Wählerschaft impfen lassen; bei den Unterstützern der SVP hingegen sind es 59 Prozent, die geimpft sind .

Nicht-Geimpfte sollen in den Lockdown

Nicht nur ist die Impfnachfrage gross – es besteht scheinbar auch die Bereitschaft, gegenüber nicht geimpften Personen restriktiver vorzugehen, wie die Umfrage zeigt. So befürworten beispielsweise 5 5 Prozent der befragten Personen , analog zu Österreich, einen Lockdown für Ungeimpfte, falls die Spitäler an eine Belastungsgrenze kommen sollten. Tendenziell sind es eher die Männer, die einen solchen Lockdown befürworten würden – und eher ältere Personen. Bei den über 65-Jährigen ist die Zustimmung mit 73 Prozent am höchsten.