Neuer Name : Mehrheit der CVP-Mitglieder stimmt für neuen Namen «Die Mitte»

Die CVP hat einen neuen Namen. Die Mitglieder haben dem Vorschlag «Die Mitte» ihren Segen gegeben.

«60,6 Prozent sind ein deutliches Ja», sagte CVP-Präsident Gerhard Pfister am Dienstag vor den Bundeshausmedien in Bern. «Die Parteibasis vertraut der Parteileitung und ihrer Strategie.» Aus CVP soll nun also «Die Mitte, Le Centre, Allianza dal Center, Alleanza del Centro» werden.